Kübra'nın Gülcan'ı Ahsen Eroğlu önü açık hırka modasına uydu! Beğeni yağdı

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Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği 'Dicle' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisinde Gülcan karakterine hayat vermişti.
Paris pozları verdi
Projelerdeki performansı ile adından söz ettiren başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Eroğlu, son olarak Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Beyaz pantolonu, deri ceketi ve atkısıyla cesur bir kombin yapan Ahsen Eroğlu, üstüne giydiği yün hırkasının düğmelerini açık bıraktı.
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