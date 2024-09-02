Kucağına aldı! Oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Mert Demir'den yeni aşk kareleri geldi 'Reklam aşkı' denilen ilişkilerini daha önce yalnızca magazin kameralarında gördüğümüz Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den sosyal medyada ilk paylaşım geldi.

Haber Merkezi

Uzun zamandır yaşadıkları aşkı bazılarılana inandıramayan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti uzun süredir aşk haberleriyle gündemden düşmüyor.

Arada sırada magazin kameralarına yakalanan çift bu kez sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.

"SS MD"

Serenay Sarıkaya Instagram hesabında baş harflerinin arasına kalp koyarak 'SS MD' notuyla paylaşım yaptı.

Peş peşe paylaşım yapan Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu da paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.

Gündem olan pozlara sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

ANNE MUTLU

İkilinin aşkı için kimileri reklam dese de kimileri bu aşkın gerçekliğine inanıyor.

Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesi müstakbel gelini Serenay Sarıkaya hakkında konuşarak 'ilişkiyi onaylıyorum, nasıl mutlularsa öyle devam etsinler.' demişti.