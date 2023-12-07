Küçük sevgilisi Nevide Çiçek, Mehmet Ali Erbil'i yalanladı Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, küçük sevgilisiyle olan ilişkisini yalanlamıştı. Sevgili Nevide Çiçek küplere bindi.

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Yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakan 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son yıllarda özel hayatıyla konuşuluyor.

Son sevgili kızdı

Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden 44 yaş küçük Nevide Çiçek ile samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Erbil, Nevide Çiçek'le hakkında çıkan aşk iddialarına sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yalanlamıştı.

Kendisini yok sayan Mehmet Ali Erbil'in açıklamasını görünce sessizliğini bozan Nevide Çiçek'ten açıklama geldi. Mali’nin hediye ettiği parfümü çöpe atan Çiçek, şunları söyledi:

"Peşimden koştun"

“Sen ödül gecesi az mı peşimden koştun? Ben biriyle konuştuğumu söylediğimde ‘Görüşmeyeceksin onunla’ diye az mı başımın etini yedin. Her şeyin yalanmış. Aldığın hediyeyi de çöp atıyorum madem her şey yalan.”