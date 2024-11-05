Kumarda her şeyini kaybetmişti! Serdar Ortaç villasını da satıyor

Haber Merkezi

Yıllarca oynadığı kumar yüzünden 15 tane evini kaybeden pop müziğinin usta ismi Serdar Ortaç, son dönemde de MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Sarhoş bir şekilde sosyal mdyada canlı yayınlar yapan şarkıcının oturduğu lüks villasını satışa çıkardığı iddia edildi.

10 MİLYON DOLAR

Takvim'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı İstinye'deki lüks bir sitede bulunan villasını 10 milyon dolar yani yaklaşık 340 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Ortaç'ın lüks villasının 8 oda, 4 salon ve 4 banyosu bulunuyor.