Kurban Bayramı'nda ünlü isimler otellerde sahne alacak

DHA

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı...

4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde özellikle Antalya ve KKTC'deki beş yıldızlı oteller, daha çok yerli misafir için sanatçıların sahnede olacağı konser programları hazırladı.

Sanatçıların birçoğu konser programları nedeniyle Antalya'da veya KKTC'de olacak.

Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde, Afyonkarahisar gibi illerdeki otellerde de ünlü isimler sahneye çıkacak. Bazı sanatçılar ise bayramda birden fazla konser düzenleyecek.

ANTALYA'DA HANGİ ÜNLÜLER OLACAK

Antalya'da konser verecek isimler ve yerler ise şöyle; Belek'te Altay, Funda Arar, Sibel Can, Kafadar, Özgün, Işın Karaca, Ege, Ömür Gedik, Ekin Uzunlar, Mert Demir, Zeynep Bastık, Doğuş Çabakor. Kemer'de Melek Mosso, Hande Yener, Yaşar, Ferhat Göçer, Derya Uluğ, Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar, Gökhan Tepe. Alanya'da Elif Buse Doğan, Ferhat Göçer. Manavgat'ta Ekin Uzunlar, Işın Karaca, Özgün, Kafadar, Murat Dalkılıç, Öykü Gürman, Haluk Levent, Ege, İskender Paydaş, Altay, Funda Arar, Sibel Can, Reyhan Karaca, Ümit Sayın. Lara-Kundu'da Ege, Kafadar, Işın Karaca, Ekin Uzunlar, Murat Dalkılıç, Haluk Levent, Gülben Ergen, Koray Avcı, Gökhan Tepe, Ebru Yaşar, Derya Uluğ, Ferhat Göçer.

KKTC'DEKİ ÜNLÜLER

KKTC'de konser verecek isimler ise şöyle; Gülşen, Gökhan Tepe, Candan Erçetin, Sakiler, Bülent Serttaş, Grup Frekans, Funda Arar, Ajda Pekkan, Koray Avcı, Sibel Can, Şevval Sam, Kıraç, Melike Şahin, Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç, Hadise, Gülben Ergen, Berdan Mardini, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş.

AFYON'DA DA ÜNLÜLER GEÇİDİ OLACAK

Bodrum'da Nilüfer, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası, Serra Erkoç, Dilek Ay, Best Mood, Quarted, Serhat Yaş, İskender Paydaş sahneye çıkacak.

Afyonkarahisar'da İbrahim Tatlıses ve Ayçin Asan, Sapanca'da Tuğba Yurt, Mersin'de Yeşim Salkım, Hakan Peker, Hamiyet, Altay, Yaşar İpek, Marmaris'te Şevval Sam, Ece Seçkin, İskender Paydaş, Deeperise, Didim'de Pınar Aylin, Niğde'de Yılmaz Morgül ve Yeşim Salkım bayramda sahnede olacak.