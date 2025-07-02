Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi cephesinden acı haber geldi...

Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşındaki hayatını kaybetti.

Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal, sosyal medyada yayınladığı mesajla açıkladı.

"MEKANIN CENNET OLSUN AĞABEY"

Karikutal, yaptığı paylaşımda "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey." ifadelerini kullandı.

KURTLAR VADİSİ PUSU İLE HAFIZALARDA YER EDİNDİ

Oyuncu, 2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteriyle akıllarda yer etti.

SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENMİŞTİ

Şekip Taşpınar, 2023 yılında sahte içkiden zehirlenmiş ve entübe edilmişti.

EŞİNDEN VEDA MESAJI

Oyuncunun eşi Berna Özdemir, sosyal medyada "Varlığınla güzeldi, yokluğunla da kıymetlisin. Ruhun şad olsun canım. Gittiğin yer incitmesin seni." notuyla paylaşım yaptı.

ŞEKİP TAŞPINAR HAKKINDA

10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı.

1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü.

1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri verdi

2009 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı. Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.