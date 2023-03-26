Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Yeşil Sol Parti'den aday oldu Kurtlar Vadisi'nde Eren karakterini canlandıran oyuncu Kerem Fırtına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Sol Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını duyurdu.

Haber Merkezi Bir dönemlerin reyting rekorlarını kıran mafya dizisi Kurtlar Vadisi'nde Eren Eylül karakterini canlandıran Kerem Fırtına, sosyal medyadan siyasete atıldığını duyurdu. Yeşil Sol Parti'den aday oldu Fırtına, yaptığı paylaşımda Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı. "HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum" Kerme Fırtına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun."