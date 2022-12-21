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    Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak zayıfladı

    Ünlü oyuncu Erhan Ufak, 55 kilo vererek bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 14:28
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    Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak zayıfladı

    Bir dönemin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisindeki Güllü rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Erhan Ufak, değişimiyle adından söz ettirdi.

    55 kilo gitti

    Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, son halini de sık sık sosyal medya paylaşıyor. Sağlıklı beslenerek 55 kilo veren başarılı oyuncu, son haliyle bambaşka biri oldu.

    Sosyal medya hesabından sık sık son halini paylaşan Erhan Ufak'a takipçilerinden yorum yağdı.

    Kurtlar Vadisi nin Güllü sü Erhan Ufak zayıfladı #1Kurtlar Vadisi nin Güllü sü Erhan Ufak zayıfladı #2

    Kurtlar Vadisi nin Güllü sü Erhan Ufak zayıfladı #3

    Kurtlar Vadisi nin Güllü sü Erhan Ufak zayıfladı #4


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