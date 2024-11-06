Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın yeni hayatı! Azerbaycan'da yaşıyor

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Unutulmaz efsane yapımlardan Kurtlar Vadisi dizinin en sevilen karakterlerinden 'Güllü Erhan'dan ahber var.

Kendine has tarzı, şiveli konuşması ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erhan Ufak Kurtlar Vadisi'nden sonra ekranlara ara vermişti.

55 KİLO VERMİŞTİ

8 yıl önce tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan kendisine yeni bir hayat kurdu.

ÜLKEYİ TERK ETTİ

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Erhan Ufak oyunculuğu bırakmadı ama ülkeyi terk etti.

Uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan Ufak orada Türk Sanat Akademisi kurdu.