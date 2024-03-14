Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun, 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun, hayranlarını yine mest etti. Ünlü oyuncu yıllar önce dizide seslendirdiği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi.

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ensonhaber.com

Yıllar önce final yapan Türk televizyon tarihinin en sevilen projelerinden Kurtlar Vadisi, popülerliğini hala kaybetmedi.

"Bu Şehir Girdap Gülüm"

Dizideki oyuncuların son halleri ve yıllar içindeki değişimleri ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Hayranlarını eskilere götürdü

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun, dizide seslendirdiği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdi.

Uygun, performansı ile takipçilerinden tam not aldı.

Performans sosyal medyada gündem oldu. Uygun'a 'Özledik be', 'Kurtlar Vadisi hep akıllarda' gibi yorumlar yapıldı.