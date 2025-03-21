Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ 2. kez baba oldu! Müjdeyi Umut Oğuz verdi

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Unutulmaz yapımlardan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Muro' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, ikinci çocuğunu kucağına aldı.

ECEM ÖZKAYA'DAN BİR OĞLU VAR

Mustafa Üstündağ, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, 2013 yılında oğulları Ahmet Kaan'ı kucaklarına aldı. Oyuncu çift, 2020 yılında yollarını ayırmıştı.

2. ÇOCUĞU

2022 yılında da gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturan ünlü çiftten bebek müjdesi geldi. Hamilelik sürecini sır gibi saklayan ünlü çiftin anne ve baba oldukları ise Umut Oğuz'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

Oyuncu Umut Oğuz, Instagram hesabından Mustafa Üstündağ ile bir karesini yayınlayarak "İkinci kez baba olunca eşkal. Allah analı babalı büyütsün kardeşim." notunu ekledi.

Tuba Kalçık ve Mehmet Üstündağ ise bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için cinsiyet ve isim de bilinmiyor.