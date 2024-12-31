Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz umreye gitti

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, rahat etmek için uzun bir süre ABD'de yaşadı.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Şaşmaz, yeni yıla girmeden umreye gitti.

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Arap yarımadasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Dizi biteli 10 yıl geçse de ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz, umre ziyareti boyunca maskesini bir an olsun çıkarmadı.