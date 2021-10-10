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- Kuruçeşme’de Gülşen rüzgarı
Kuruçeşme’de Gülşen rüzgarı
Gülşen, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, iddialı kıyafetleriyle çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 10:19
- Güncelleme : 10.10.2021 - 12:16
Son zamanlarda tarzıyla dikkat çeken güzel popçu Gülşen, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'ni salladı.
Şarkıları, dans performansı ve birbirinden iddialı kostümleriyle sahnede parlayan Gülşen, izleyicilerinden tam not aldı.
Binlerce kişinin akın ettiği konser, soğuk havaya rağmen 2,5 saat sürdü.
ENERJİSİ HİÇ BİTMEDİ
Bir ara Kuruçeşme'yi tıka basa dolduran hayranlarının arasına giren Gülşen, bitmeyen enerjisi ile adeta ısıttı.
Tüm hit şarkılarını seslendiren popçu, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kuruçeşme’de Gülşen rüzgarı ViDEO