Kuruluş Osman hayranlarına büyük müjde! O isim hamileliği duyurdu... 'Savaşçı' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, multu haberi verdi. Atiksoy anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

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Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, Savaşçı dizisinde tanıştığı Berk Oktay ile evlendi.

Uzun süre yaşadığı aşkı nikah masasına taşıyan ikili, şimdilerde mutlu bir telaşın içinde.

Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün el ele objektiflere yansıdı. Oyuncu çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bebek müjdesi

Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Baba olacağı haberini aldığında yaşadığı mutluluğu paylaşan Berk Oktay, "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz" açıklamasını yaptı.