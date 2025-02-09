Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek, sosyal medyada uğradığı linç ve mobbinge karşı harekete geçti

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Kuruluş Osman'ın Gonca'sı Belgin Şimşek, isyan etti.

Şimşek, sosyal medya üzerinden linç ve mobbinge maruz kaldığını söyledi.

Bunun ardından Şimşek, sosyal medyada uğradığı linç ve mobbing tarzı söylemler karşısında sessiz kalmayarak harekete geçti.

HAKARET VE YANILTICI BİLGİLER

Belgin Şimşek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde kendisiyle ilgili paylaşılan hakaret içeren ve yanıltıcı bilgiler hakkında açıklama yapma gerekliliği doğduğunu vurguladı.

"YANLIŞLAR ORTADAN KALDIRILMALI"

Açıklamasında; "Bir süredir sosyal medyada hakkımda yer alan alenen sinkaflı kelimeler ve yanlış bilgilerle ilgili olarak, doğru bilgilendirme yapma ve bu yanlışların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğu ortaya çıkmıştır" diyen Belgin Şimşek, söz konusu paylaşım ve ithamların kasıtlı şekilde yayılmasına karşı hukuki yollara başvurduklarını belirtti.

"HUKUKİ HAKLARIMI ARAYACAĞIM"

Avukatının hukuki süreci başlattığını ve gereken cezaların alınması için işlemlerin ivedilikle yapılacağını ekleyen Belgin Şimşek, sözlerini; "Bu süreçte hakkımda yapılan saldırılara karşı hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" şeklinde tamamladı.