Kuruluş Osman'ın kadrosuna şimdi de Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu

Kuruluş Osman'ın kadrosuna şimdi de Zeynep Tuğçe Bayat dahil oldu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 34. Bölüm'de büyük bir sürpriz yaşanacak. İkinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.

İkinci sezonunda yine adından sıkça söz ettiren ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Sezon başında oyuncu kadrosuna katılan ünlü ve usta isimlerle adından sıkça söz ettiren dizinin 34’üncü bölümünde diziye dahil olan genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, bu çarşamba ilk kez ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerinin karşısına çıkacak.

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Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, kendisini tutsaklıktan kurtaran Osman Bey’le birlikte obaya gelerek dengeleri hayli değiştirecek.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 34’üncü bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 34. Bölüm Fragmanı VİDEO