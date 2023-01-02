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    Kuşum Aydın: 2023’te yenileneceğim

    Bir süre önce 'estetik faciası' haberleriyle gündeme gelen Kuşum Aydın yeni yılda yeni kararlar aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 14:44
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    Kuşum Aydın: 2023’te yenileneceğim

    Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak girdi.

    Eski halinden eser kalmayan Kuşum Aydın, yeni yılda bir dizi sağlık operasyonu geçireceğini açıkladı.

    "2023'te yenileneceğim"

    Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, “2023’te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım.

    "Kestireceğim yerler var"

    Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi.

    "Sanat camiasının yüzde 50’si kesik"

    Genç görünmem lazım. Kestireceğim yerler var. Sanat camiasının yüzde 50’si kesik mideli. Mide küçültüp kilo vermem lazım”

    Kuşum Aydın: 2023’te yenileneceğim #1



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