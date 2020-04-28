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    Kuşum Aydın, çocuğunu arıyor

    Şarkıcı Kuşum Aydın, yabancı bir kadından 33 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 12:20
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    Kuşum Aydın, çocuğunu arıyor

    Kuşum Aydın olarak tanınan 54 yaşındaki şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu. Kuşum Aydın, dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

    MÜGE ANLI'YA SORACAK

    Kuşum Aydın'ın, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağı iddia edildi.

    Ölmeden çocuğunu bulmak isteyen Kuşum Aydın'ın, "Şu an 33 yaşında çocuğum olabilir." dediği öğrenildi.

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