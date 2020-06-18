Kuşum Aydın: Ünlüler ikiyüzlü

Kuşum Aydın, sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin ikiyüzlü olduğunu anlattı.

Kuşum Aydın olarak tanınan 54 yaşındaki şarkıcı Muharrem Aydın Uğurlular, YouTube'da yayınlanan 'Sansürsüz' programının konuğu oldu ve çarpıcı itiraflarda bulundu.

"KUYUMU KAZDILAR"

Aydın, "Sanat camiasındaki birçok isim ikiyüzlü. Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

"HEPSİNİN İSMİNİ YAZDIRDIM"

Vasiyetini açıklayan Aydın, "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma dedim ki; 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Uzun bir süre Almanya’da yaşayan Kuşum Aydın; ”Türkiye’den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!” şeklinde konuştu.