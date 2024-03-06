Şarkıcı Kuşum Aydın son halini paylaştı! 5 ayda 17 kilo vermişti! Şarkıcı Kuşum Aydın, güzel ışığı yakalayınca filtreyi kaldırdı; karesinde filtre olmadığına inanmayan takipçileri için de yemin etti.

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Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettirmişti.

5 ayda 17 kilo verdi

Daha önce katıldığı bir programda 5 ayda 17 kilo verdiğini söyleyen Kuşum Aydın, bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

"Artık hayatımda hamur işi yok"

Kuşum Aydın, "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı." ifadelerini kullanmıştı.

Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup, sahnelere küsen Kuşum Aydın, bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

'Güzel ışık var sıfır filtre yemin ederim'

Ünlü isim, 'Güzel ışık var sıfır filtre yemin ederim' notu ile filtresiz halini paylaştı.

Filtresiz fotoğrafından sonra filtreli halini de paylaşan ünlü ismin pozları, sosyal medyada gündem oldu.