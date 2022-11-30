Kutsi, ev sahibiyle mahkemelik oldu

Son dönemlerde maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Kutsi yine iddiaya göre evinin kirasını da ödemiyor.

Maddi zorluk yaşadığı iddia edilen Kutsi’nin, 14 aydır İstanbul Caddebostan'da eşi Sibel Ülker ile oturduğu dairenin sahibi ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

10 bin TL

10 bin TL olan kirasını sürekli geciktiren, zaman zaman ödemeyen şarkıcı, dava açılınca gecikmiş kiraların bir kısmını ödedi.

Ardından tamamını ödemek istedi ama bu kez de ev sahibi kabul etmedi. Dava 16 Mart’ta Anadolu 12. İcra Mahkemesi’nde görülecek.