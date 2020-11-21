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    Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı

    7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 05:40
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    Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı

    Ünlü şarkıcı Kutsi, yaklaşık 7 yıldır beraber olduğu Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz nisan ayında ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

    'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesiyle aşk yaşıyor.

    Çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesinin adının Sibel Ülker olduğu öğrenildi.

    Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı #1

    ROMANTİK POZ ORTAYA ÇIKTI

    Kutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu da ilk kez ortaya çıkmış oldu.

    Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen Kutsi, 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu.

    Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece belli olmuş oldu.

    Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı #2

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