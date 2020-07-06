Kylie Jenner 1784 TL’lik terliği

Dünyanın en genç milyarderi olan Jenner'ın terliği sosyal medyanın diline düştü.

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri markasıyla başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Kylie Jenner, 2020 yılında da 'kendi servetini yaratan' en genç milyarder oldu.

Şirketinin yüzde 51'ini satarak büyük bir gelir elde eden Kylie Jenner'ın kişisel serveti ise 1.2 milyar dolar (8.1 milyar TL)

‘TUVALET TERLİĞİ’

Jenner'ın zenginliği kadar her giydiği de olay…

184 milyon takipçili Instagram hesabından yeni aldığı terliği ile poz veren Jenner, sosyal medyanın diline düştü.

1784 TL VERDİ

Kimi terliğe hayranlık duyarken, kimisi de tuvalet terliğine benzetti. Yeezy x Adidas marka terliğin, 230 euro yani 1784 TL değerinde olduğu öğrenildi.