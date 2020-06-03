Kylie Jenner, hapse girebilir

Sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner'ın, hapis istemiyle yargılanabileceği iddia edildi.

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, en genç milyarder unvanını 23 yaşındaki Alexandra Andresen'e kaptıran Kylie Jenner'ın, hapis istemiyle yargılanması gündeme geldi.

VERGİ SAHTECİLİĞİ

Annesi Kris Jenner ile yönettiği markasının vergi beyanlarıyla oynadığı iddia edilen Kylie’nin, başının dertte olduğu ortaya çıktı. Mali müşavirler, Kylie’nin vergi sahteciliğinden hapisle yargılanabileceğini iddia etti.

Çıkan iddiaları alaycı bir dille reddeden Kylie, bir daha annesiyle çalışmak istemiyor.

Ailesinin yatırım şirketine ortaklığı sayesinde 1.1 milyar dolar serveti olan Andresen, tüm parasını veganlığı yaymak için kullanıyor.