Kylie Jenner, İsrail paylaşımını tepki aldı Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın İsrail'i destekleyen paylaşımı büyük tepki çekti.

ensonhaber.com

Hamas'ın cumartesi günü başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında İsrail ordusu da "savaş hali" ilan etti.

Hamas'ın 'Aksa Tufanı' operasyonuna İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalayarak karşılık vermişti.

Kylie Jenner israil yanlısı

Dünyanın gözü İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda iken Kylie Jenner, Instagram'da İsrail yanlısı bir gönderi paylaştı.

26 yaşındaki Jenner, İsrail'i destekleyen ve Kaliforniya merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa ait bir grafiği yeniden paylaştı.

"İsrail halkının yanındayız!"

"Son yılların en korkutucu durumlarından biriyle karşı karşıya olan İsrail halkının yanındaysanız paylaşın" ifadesinin yer aldığı paylaşımda "Şimdi ve her zaman İsrail halkının yanındayız!" yazılı notuyla Kylie Jenner büyük tepki çekti.

Ancak Jenner bu paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra büyük tepki aldı ve paylaşımı Instagram hikayesinden kaldırdı.