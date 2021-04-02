Kylie Jenner kesenin ağzını açtı

Dünyanın 30 yaşından genç en zengin ünlüsü unvanını elinde bulunduran Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için 500 bin dolar bağışladı.

Dünyanın en genç zengin ünlüsü unvanını elinde bulunduran Kylie Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için kesenin ağzını açtı.

500 BİN DOLAR BAĞIŞ

Jenner, kanser tedavisi gören çocuklar için harekete geçti. Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Jenner, Nashville'deki Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi'nde yeni bir salon inşa edilmesine katkı sağlamak için 500 bin dolar bağışladı.

23 yaşındaki reality show yıldızının bu desteği ile rockçı Roger Daltrey ve Pete Townshend’in kurduğu 'Teen Cancer America' adlı yardım kuruluşunun bağışı birleştirilerek Kylie Jenner’ın yakın arkadaşı şarkıcı Harry Hudson onuruna, hastanede salon inşa edilecek.