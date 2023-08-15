Kylie Jenner terk edildi Yeni sevgilisi Timothee Chalamet, Kylie Jenner'ı terk etti.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, iki çocuğunun babası Travis Scott ile yollarını Ocak 2023'te bir kez daha ayırmıştı. Birçok kez ayrılan çift, bu defa ilişkilerini kurtaramamışlardı.

Kylie Jenner, ayrılığın ardından oyuncu Timothee Chalamet ile aşk yaşamaya başladı.

İkilinin mutlu birliktelikleri gözlerden uzak devam ederken Travis Scott'ın, yeni şarkısında "Willy Wonka" rolüyle adından söz ettiren Timothee Chalamet'e gönderme yaptığı iddia edildi.

"Çikolata gibi saatim"

Son çıkan albümünde yer alan "Meltdown" şarkısında "Çikolata gibi saatim ve elmaslarım var, Willy Wonka'nın fabrikasına sahibim" sözleri dikkat çekti.

Terk etti

Tüm bu yaşananların ardından 7 aydır aşk yaşayan ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı. Çifte yakın bir kaynak, Timothee Chalamet'in Jenner'ı terk ettiğini iddia etti.