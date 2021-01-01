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    Kylie Jenner'ın yeni yıl paylaşımı

    Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 11:02
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    Kylie Jenner'ın yeni yıl paylaşımı

    30 yaşın altındaki en zengin kişilerden biri olan Kylie Jenner, yılın son günlerinde kayak yapıyor. Tatilde olan Jenner, son olarak havuz pozlarını paylaştı.

    ÖNCE KAYAK SONRA HAVUZ

    23 yaşındaki genç yıldız tatil için gittiği kayak merkezinde bej rengi bikinisi, gözlüğü ve makyajlı haliyle havuza girdi. Havuzda keyif yaptığı anlarda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Jenner, cüretkar bikinisiyle verdiği pozları "2021'e kadar yüzmek notuyla Instagram'dan paylaştı.

    Dünyaca ünlü ismin yayınladığı bir havuz paylaşımı 9,6 milyon beğeni bir diğer paylaşımı ise 8,2 milyon beğeniye ulaştı.

     

    Kylie Jenner ın yeni yıl paylaşımı #1

    Kylie Jenner ın yeni yıl paylaşımı #2

    Kylie Jenner ın yeni yıl paylaşımı #3

    Kylie Jenner ın yeni yıl paylaşımı #4

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