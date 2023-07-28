Kylie Jenner'dan estetik itirafı Estetik açıklamalarıyla sürekli gündem olan Kylie Jenner şimdi de göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etti.

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Dünyaca ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine geçtiğimiz hafta açıklama yaparak gündeme gelmişti.

"Dudak dolgusu yüzümü değiştirdi"

Dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia eden Jenner, Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” demişti. Bu açıklamasının ardından sosyal medyada gündem olan Jenner'a kimse inanmamıştı.

"Çok güzel göğüslerim vardı"

Kylie Jenner'dan yeni bir itiraf geldi. 25 yaşındaki oyuncu daha önce hiç büyük bir ameliyat geçirmediği konusunda ısrar etmesine rağmen sonunda patladı. Jenner sonunda göğüslerini yaptırdığını itiraf etti. Yıldız açıklamasında "Göğüslerimi Stormi'den önce yaptırdığımı biliyorsunuz. Çok güzel göğüslerim vardı, tek kelimeyle muhteşem, mükemmel boyutta, her şeyiyle mükemmel, ve açıkçası keşke hiç yaptırmasaydım diye düşündüm" dedi.