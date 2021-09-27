Kylie Jenner'dan hamilelik pozu

Rapçi sevgilisi Travis Scott'tan ikinci bebeğini bekleyen reality şov yıldızı Kylie Jenner, karnı burnunda pozunu gözler önüne serdi.

2019 yılında ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık iki yıllık aranın ardından barışmıştı.

İKİNCİ BEBEK GELİYOR

Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu. Kısa bir süre önce ikinci bebeklerini beklediği konuşulan ikili, mutlu haberi de sosyal medyadan duyurmuştu.

BEĞENİ YAĞDI

24 yaşındaki Kylie Jenner'dan yeni paylaşım geldi. İlk çocuğu Stormi'nin aksine hamilelik sürecini gizlemeyen Jenner, son birkaç haftada aniden şişen karnını Instagram'daki 271 milyon takipçisiyle paylaştı. Ünlü yıldızın, fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.