Kylie Jenner'dan itiraf sonrası dekolteli poz! Yorum yağdı Kardashian/Jenner alesinin en genç ve en zengin üyesi Kylie Jenner yıllar sonra göğüslerini yaptırdığını itiraf etmişti. Jenner son pozuyla yine adından söz ettirdi.

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner yıllarca göğüslerini yaptırdığını ısrarla yalanlıyordu. Yaş aldıkça kilo aldığını ve göğüslerinin büyüdüğünü söyleyen ünlü realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner yıllar sonra itiraf etmişti.

"HALA İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Stormi doğmadan göğüslerini büyüttüğünü söyleyen yıldız "20 yaşında çocuk sahibi olacağımı bilmiyordum. Hala iyileşme sürecindeydim" demişti.

Hatta pişman olduğunu da söyleyen Kylie Jenner "Güzel göğüslerim vardı. Mükemmel boyuttaydılar. Keşke hiç yaptırmasaydım. Göğüslerini büyütmeyi düşünenlere tavsiyem en azından çocuk sahibi olana kadar bekleyin" sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.

Kylie Jenner bu açıklamalardan sonra yine son pozuyla adından söz ettirdi. Kylie Jenner, fitness kıyafetleriyle poz verirken fiziğini de sergiledi. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozuna takipçilerinden yorum yağdı.