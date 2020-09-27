Kylie Jenner'dan Kim Kardashian'a tepki

Yıllar öncesi ait bir fotoğrafı 189 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınlayan Kim Kardashian, kız kardeşinden tepki gördü. Kylie Jenner fotoğraf için “Bunu hemen sil” yazdı.

ABD’li magazin ünlüsü ve Kanye West’in eşi Kim Kardashian, sosyal medya hesabından kız kardeşleri Kylie, Kendall ve Khloe’nin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

Instagram’da 189 milyondan fazla takipçisi olan Kardashian’ın paylaşımı, Kylie Jenner’ı memnun etmedi.

“BUNU HEMEN SİL”

Fotoğrafta kardeşlerin görünüşlerinin şu ankinden çok daha farklı olduğu hemen göze çarptı. Bunun üzerine de Jenner, bu farklılığı açığa çıkaran paylaşımın altına "Bunu hemen sil" yazdı.

Jenner’ın isteği cevapsız kaldı ve Kardashian fotoğrafı silmedi.

YILLARIN DEĞİŞİMİ

3 milyondan fazla beğeni alan paylaşımın altına binlerce yorum da yapıldı. Takipçiler Kardashianların dönüşümüne dair fikirlerini açık açık yazdı.