Kylie Jenner'dan kızı Stormi'ye dudak uçuklatan okul hediyesi

Kylie Jenner'ın iki yaşındaki kızı Stormi'ye okul hediyesi olarak aldığı çantanın fiyatı dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kylie Jenner, iki yaşındaki kızı Stormi'ye okula dönüş hediyesi olarak 93 bin TL değerinde çanta aldı.

Dünyanın en çok kazananlar listesinde olan ve 196 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, sosyal medya hesabından kızının okula döndüğünü duyurdu.ünlü rapçi Travis Scott'la olan beraberliğinden 2018'de dünyaya gelen kızı Stormi'nin okul öncesi fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda küçük kızın sırtındaki çantanın değeri dikkat çekti. 93 bin TL olduğu öğrenilen çanta ve kulağındaki elmas küpeler görenleri şaşırttı.