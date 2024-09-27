Kylie Jenner'ın bel ölçüsü şaşırttı! Pozlarına yorum yağdı

Haber Merkezi
Estetikleri ve zenginlikleriyle bilinen Kardashian Ailesi yaptıkları her şeyle, yaşadıkları olaylarla, giydikleri kıyafetlerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Ailenin en popüler üyelerinden Kylie Jenner yaşadığı aşklarla gündemden düşmezken bu kez fiziğiyle herkesi şaşırttı.
İNCECİK BEL
Jenner katıldığı etkinlikte giydiği siyah elbiseyle büyüledi. Dekolteli dar siyah elbisesi belini ortaya çıkarttı. Kylie Jenner'ın bel inceliği gündeme bomba gibi düştü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış