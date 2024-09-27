Kylie Jenner'ın bel ölçüsü şaşırttı! Pozlarına yorum yağdı Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner, dün katıldığı bir etkinlikte giydiği kıyafet ve bel ölçüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi

Estetikleri ve zenginlikleriyle bilinen Kardashian Ailesi yaptıkları her şeyle, yaşadıkları olaylarla, giydikleri kıyafetlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ailenin en popüler üyelerinden Kylie Jenner yaşadığı aşklarla gündemden düşmezken bu kez fiziğiyle herkesi şaşırttı.

İNCECİK BEL

Jenner katıldığı etkinlikte giydiği siyah elbiseyle büyüledi. Dekolteli dar siyah elbisesi belini ortaya çıkarttı. Kylie Jenner'ın bel inceliği gündeme bomba gibi düştü.