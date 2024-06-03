Kylie Jenner'ın sütyen-tayt takımını olay oldu! Fotoğraftaki detay dikkat çekti En genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner, son yayınladığı pozlarla yine gündem olmayı başardı. Dünyaca ünlü isme yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Kozmetik imparatoriçesi Kylie Jenner, giyim markasıyla moda sektörüne de adım attı. Kardashian-Jenner Ailesi'nin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, kozmetik sektöründe hızla yükselmeye devam ederken geçtiğimiz yıl moda dünyasına da giriş yaptı.

Kendi üretimi olan kıayfetleri de sık sık sosyal medya hesabından tanıtımını yapan Jenner, son olarak farklı bir markanın tayt-sütyen takımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sütyenden taştı

Kylie Jenner, sosyal medyadaki pozlarına bir yenisini daha eklerken fark etmediği bir sorun yaşadı. 26 yaşındaki reality yıldızı, paylaşım için pembe spor sütyeni ve uyumlu tayt giydi ancak yanlışlıkla göğsünün ucu sütyenden taştı.

Kylie takmadı

O detay takipçilerinin gözünden kaçmayınca ünlü isim dile düştü. Ancak Jenner bu durumu pek de umursamadı.