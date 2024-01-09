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'La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a yatırım yapıyor

'La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'a yatırım yapıyor 'La Casa De Papel' dizisinde 'Berlin' karakterine hayat veren Pedro Alonso, önceki gün İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü oyuncu, İstanbul'a olan ilgisinden bahsedip, burada yaşamak istediğini belirtti.