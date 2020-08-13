Lady Gaga: Beynimi her zaman kontrol edemiyorum

Oscar ödüllü şarkıcı, hastalığı nedeniyle antipsikotik ilaç kullandığını belirtti.

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, katıldığı bir radyo yayınında hastalıklarından bahsetti.

Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın faydalarını gördüğünü söyledi.

"ANTİPSİKOTİK KULLANIYORUM"

34 yaşındaki şarkıcı, "Chromarica albümündeki 911 adlı şarkım, antipsikotik ilaç hakkında; çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor." dedi.

"ZİHİNSEL SORUNLARIM VAR"

Oscar ödülünün sahibi, hastalığıyla ilgili olarak, "Zihinsel sorunlarım olduğunu ve bunların beni bazen bir insan olarak işlevsiz hale getirebileceğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Lady Gaga’nın akıl hastalığı ile mücadelesinin ergenlik çağında başladığı biliniyor. Geçen yıl bir röportajında Gaga, 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı, bu durumun bilişsel bozuklukları ortaya çıkaran fibromiyalji hastalığına yol açtığını söylemişti.

Lady Gaga, sahneden düştü ViDEO