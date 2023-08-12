Lady Gaga’nın cinsel ilişki itirafı: Hiç zevk almıyordum Açıklamalarıyla gündem olan Gaga, yaşadığı özel bir ilişki her şeyi değiştirene kadar seksten hiç zevk almadığını itiraf etti. Gaga'nın açıklamaları, sosyal medyada kısa süre içerisinde dolaşıma girdi.

37 yaşındaki ABD’li şarkıcı Lady Gaga, yaşadığı aşklar ve cinsel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Her açıklaması ve pozuyla olay olan Gaga'dan cinsel ilişki itirafı geldi. Gaga, seksten zevk almadığını itiraf etti.

2011’de ortaya çıkarılan bir röportaj, o sırada henüz 24 yaşında olan ünlü ismin “partnerine güvenmekte özgür” hissedene kadar seksten zevk almadığını ortaya çıkardı.

"Test ve korunma isterim"

17 yaşında bekaretini kaybeden Gaga,“kesinlikle korkunç” bir deneyim yaşadığını açıkladı ve “Hiç iyi değildi. İki yıl öncesine kadar seksten hiç zevk almadım.”

“Her zaman bir erkekten test yapmasını ve koruma kullanmasını istedim. Aksi halde Rus Ruleti oynuyorsunuz demektir.” diyerek endişelerini aktardı.

Nişanlısını övdü

Sonrasında eski nişanlısı müzisyen Luc Carl ile birlikte olmaktan zevk almaya başladığını açıkladı.

Bu ilişkisini, “Güvenmekte özgür hissettiğim ve kendimi yeterince sevdiğim, düzgün bir tek eşli ilişkiydi. Seks, savunmasızlığın nihai ifadesidir ve benim için bunun uygun bir ilişki olduğunu bilmek önemliydi, bu yüzden aşk kaynağı olarak seksti, başka bir şey değil.” sözleriyle anlattı.