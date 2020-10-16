Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızlarına Lalin adını koyacağını duyurdu. Vatandaşlar ise “Lalin ismi ne demek” sorusunu sıkça aratmaya başladı. Peki Lalin isminin anlamı nedir?

Lalin isminin anlamı şu sıralar çok merak edilmektedir. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal ikilisinin çocuklarına takacağı isim olan Lalin ne demektir, ne manaya gelir?

LALİN NE DEMEKTİR?

Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamlarına gelmektedir. Lalin ismi eski dilde "Parlak kırmızı" anlamına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE LAL NE DEMEKTİR? LALİN NEDİR?

Lalin kelimesi büyük bir ihitimalle Lal kelimesinden türemiştir. Arapça kökenli bir kelimedir. Lal kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "Parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi olan değerli bir taş.", "Bu taşın renginde olan." ve "Kırmızı renkli bir tür mürekkep." anlamlarına gelmektedir.