Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Lana Del Rey, timsah uzmanı sevgilisi Jeremy Dufrene ile hayatını birleştirdi. Lana Del Rey'in eşi hiç beğenilmedi.

Haber Merkezi

Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene çifti, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde evlendi.

Geçtiğimiz perşembe günü gizlice evlendikleri ortaya çıkan ikilinin düğününden kareler ortaya çıktı.

GİZLİ VE SADE

Az sayıda kişinin katıldığı sade bir tören yapmayı tercih eden Lana Del Rey'i bu mutlu gününde kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant da yalnız bırakmadı.

DAMADIN 3 ÇOCUĞU VAR

Lana Del Rey'den önce bir evlilik daha yapmış olan Jeremy Dufrene'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan ancak daha sonra ayrılan Lana Del Rey'in ise ilk evliliği.

Ünlü şarkıcının eş seçimi eleştiri aldı. 3 çocuklu damadı çirkin bulanlar oldu.