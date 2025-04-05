Lana Del Rey'in eşiyle fotoğrafı sosyal medyada ilgi topladı

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Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene çifti, yaklaşık 7 ay önce Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde evlendi.

Az sayıda kişinin katıldığı sade bir tören yapmayı tercih eden Lana Del Rey'i bu mutlu gününde kız kardeşi Caroline Grant ve erkek kardeşi Charlie Hill-Grant da yalnız bırakmadı.

LANA DEL REY'İN İLK EVLİLİĞİ

Lana Del Rey'den önce bir evlilik daha yapmış olan Jeremy Dufrene'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl müzisyen Evan Winiker ile nişanlanan ancak daha sonra ayrılan Lana Del Rey'in ise ilk evliliği.

DAMAT 'ÇİRKİN' BULUNDU

Dünyaca ünlü şarkıcının timsah uzmanı ile evliliği hayranlarını şoka uğrattı.

Damadı 'çirkin' bulan çok sayıda insan sosyal medyada, 3 çocuk babası adamı eleştiri yağmuruna tuttu.

Lana'nın takipçileri, beğenilmeyen damada 'kırıcı' yorumlar da yaptı.

ÇOK KONUŞULAN O KARE

Düğünün üzerinden aylar geçmesinin ardından, sosyal medya platformu Instagram üzerinden birkaç fotoğrafın bulunduğu bir kolaj paylaşımı yaptı.

Paylaşımda eşi ile mutluluk pozuna da yer veren ünlü şarkıcı, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

"NİSAN AYI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Yaptığı paylaşım için açıklama metni yazan Lana Del Rey, şunları söyledi: