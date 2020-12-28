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    Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı

    Sevilen sanatçı Lana Del Rey, dün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Dünyaca ünlü şarkıcı, sargılı kolu ve aldığı kilolarıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2020 - 03:11
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    Lana del Rey'in son hali görenleri şaşırttı

    Dünyaca ünlü sanatçı Lana Del Rey son dönemde aldığı kilolarıyla gündeme düştü. 35 yaşındaki sanatçının son halini görenler gözlerine inanamıyor.

    ALDIĞI KİLOLAR VE KOLUNDAKİ SARGI DİKKAT ÇEKTİ

    Dünya çapında birçok hiti olan Lana Del Rey'in kolunun sargılı olmasıyla ve aldığı kilolarla görüntülenmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

    SEVGİLİSİYLE FLÖRT UYGULAMASI YOLUYLA TANIŞMIŞTI

    Lana Del Rey, 31 yaşındaki müzisyen Clayton Johnson ile bu yılın başlarında bir flört uygulamasıyla tanıştıktan sonra nişanlandığını açıklamıştı.

    Lana del Rey in son hali görenleri şaşırttı #1

    Lana del Rey in son hali görenleri şaşırttı #2

    Lana del Rey in son hali görenleri şaşırttı #3

    Lana del Rey in son hali görenleri şaşırttı #4

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