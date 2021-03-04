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    Lara, dudaklarını küçülttü

    Yaptırdığı estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 10:30
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    Lara, dudaklarını küçülttü

    2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan şarkıcı Lara, estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

    Ünlü isimler dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, şarkıcı Lara aksine dudaklarını küçülttürdü.

    "KONUŞAMIYORUM"

    Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yaptı.

    SAÇLARI SİGORTALI OLACAK

    Lara geçtiğimiz günlerde de uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatacağını açıklamıştı. Lara bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.

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    Lara, dudaklarını küçülttü #2

    Lara, dudaklarını küçülttü #3

    Lara, dudaklarını küçülttü #4

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