Lara, dudaklarını küçülttü

Yaptırdığı estetik operasyonların ardından bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara son yaptığıyla şaşırttı.

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan şarkıcı Lara, estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

Ünlü isimler dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, şarkıcı Lara aksine dudaklarını küçülttürdü.

"KONUŞAMIYORUM"

Bir dönemin ünlü şarkıcısı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yaptı.

SAÇLARI SİGORTALI OLACAK

Lara geçtiğimiz günlerde de uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatacağını açıklamıştı. Lara bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.