Euro
10.1539
0.39%
Dolar
8.6637
0.14%
Altın
491.48
-0.09%
Borsa
1.406
-0.09%
Bitcoin
382.386
3.61%
EXEN Coin
23.54
2.97%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Lara, son haliyle ağızları açık bıraktı

    'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lara, son haliyle ağızları açık bıraktı

    2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer Katmer' gibi şarkılarla 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Lara, estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi.

    Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara'nın değişimini görenler, şaşıp kaldı.

    Lara, son haliyle ağızları açık bıraktı #1

    HOSTESLİK YAPTI

    Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara, 19 Mart 1979 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailenin kızı olan Lara, liseyi bitirdikten sonra Alanya'da hosteslik yaptı. Şarkıcının ilk albümü, 2003 yılında çıktı. 2005 yılında piyasaya sürdüğü 'Adam Gibi Adam' albümü, 100 bin sattı.

    Lara, son haliyle ağızları açık bıraktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir