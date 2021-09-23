Lara, son haliyle ağızları açık bıraktı

'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer Katmer' gibi şarkılarla 2000'lerin başına damga vuran şarkıcı Lara, estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi.

Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara'nın değişimini görenler, şaşıp kaldı.

HOSTESLİK YAPTI

Gerçek adı Fatma Nur Ergüder olan Lara, 19 Mart 1979 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailenin kızı olan Lara, liseyi bitirdikten sonra Alanya'da hosteslik yaptı. Şarkıcının ilk albümü, 2003 yılında çıktı. 2005 yılında piyasaya sürdüğü 'Adam Gibi Adam' albümü, 100 bin sattı.