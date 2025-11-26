Lara'nın saplantılı hayranı başına dert oldu! Sosyal medyadan bilgi verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin popüler şarkıcılarından ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı.

Sağlığıyla mücadele halinde olan Lara'nın başı bu kez takıntılı kişiyle dertte. Instagram hesabından paylaşım yapan ve yasal işlem başlatıldığını duyuran Lara, yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

TAKINTILI HAYRAN BELASI

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm."