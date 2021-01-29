Leandra Cohen: Kadın olmayı seviyorum

Ünlü yazar Leandra Cohen, regl kanının eteğine bulaştığı kareyi paylaşınca tepki çekti.

Man Repeller'in mizah yazarı ve yaratıcısı olan Leandra Cohen son paylaşımıyla tartışma yarattı.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM"

Cohen, regl kanının bulaştığı beyaz elbisesiyle poz verip, paylaşıma "Kadın olmayı seviyorum" notunu düştü.

Ünlü yazar, aslında periyodik regl gününün gelmediğini bu duruma hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Objektiflere gülerek poz veren Cohen, bu gibi durumların toplumda tabu olmaması gerektiğine vurgu yaptı.