Leman Sam: Kızım da torunum da kötü rolde

Leman Sam, kızı Şevval Sam ve torunu Tarık Emir Tekin’in oyunculuğu ile ilgili konuştu.

Usta şarkıcı Leman Sam, önceki gün Cihangir’de görüntülendi.

"KUAFÖRE GİTMİYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle kuaföre gidemediğini ifade eden Sam, uzayan saçlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, “Virüs nedeniyle kuaföre gidemiyorum. Saçlarım çok uzadı, biraz bakımsız.” dedi.

"TERS ROL İYİDİR"

Kızı Şevval Sam ve “Sadakatsiz” dizisinde oynayan torunu Tarık Emir Tekin’in oyunculukları hakkında da konuşan Leman Sam, “Diyorum ki kızım oyuncu, torunum oyuncu... İkisi de kötü roldeler. Oyunculuğu en iyi gösteren şeydir ters roller. Tarık bizim çocuğumuz diye değil onu çok başarılı buluyorum.” diye konuştu.