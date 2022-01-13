Leman Sam'ın tweet'i silindi

Leman Sam'ın Soysuz Araplar" ifadesini kullandığı tweet'i, Twitter tarafından silindi.

Geçtiğimiz gün İstanbul Başakşehir'de lüks cipiyle köpeği ezerek öldüren Katarlı şahsa tepki gösteren ünlü sanatçı Leman Sam, yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şarkıcı Leman Sam, "Soysuz Araplar" ifadelerini kullandığı paylaşımı sonrası ırkçılıkla suçlandı. Büyük tepki olan bu paylaşımı Twitter ise sildi.

"SOYSUZ ARAPLAR"

Leman Sam, attığı tweet'te "Yıllar önce bu soysuz Araplar'a tepkili olduğum için uzun süreli linçe maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi." ifadelerini kullanmıştı.

"YANLIŞIM OLABİLİR"

Gelen tepkiler üzerine ise "Tweet’i izlediğim bu video üzerine attım. Çocuklara, hayvanlara, yeşil alanlara yapılan her türlü hainlikler karşısında, hangi ülke veya ırk olursa olsun tepkim aynıdır. Bu kez Katarlı idi. Bir dini ve ırkı hedef almam. İlk kez böyle bir mesaj atmadım. Genelleme yapmam yanlış olabilir." açıklamasında bulunmuştu.