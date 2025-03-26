Leonardo Di Caprio'nun sevgilisi Vittoria Ceretti konuştu! İlk kez ilişkisini anlattı

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50 yaşındaki Leonardo Di Caprio ile uzun süredir aşk yaşayan İtalyan model Vittoria Ceretti, ilk kez ilişkisini anlattı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki model, şu sözleri kullandı:

"Senden daha büyük takipçi kitlesi olan biriyle ilişki kurduğunuzda birinin 'kız arkadaşı' olursunuz. Ve bu son derece sinir bozucu olabilir. İnsanlar senin hakkında 'onun kız arkadaşı', 'onun eski sevgilisi' diye konuşmaya başlıyor. İnsanların sizi etiketlemesi yüzünden, istediğiniz kişiyi sevemeyecek olmanız hoş değil"

"AŞK SİZİ KORUR"

Tüm dünyada kadınlar tarafından beğeniyor biriyle ilişkisinin zorlukları hakkında konuşan model "Eğer birbirinizi seviyorsanız, endişelenmek için bir neden yok. Aşk, sizi korur ve güven verir." dedi.