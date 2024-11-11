Leonardo DiCaprio 50 yaşında! Doğum günü partisine ünlüler akın etti

Haber Merkezi

Yakışıklılığı ve başarısıyla isminden söz ettiren oyuncu ve yapımcı Leonardo DiCaprio, 50 yaşında girdi.

Yaş günlerinde düzenlediği devasa ve gizli partilerle bilinen yakışıklı oyuncu, bu kez parti mekanı olarak Los Angeles'taki evini kullandı.

Genç mankenlere zaafıyla bilinen DiCaprio'nun partisine gelen birbirinden ünlü isimler adeta Hollywood geçidi oluşturdu.

BRAD PITT SEVGİSİLİYLE GELDİ

Ünlü oyuncu Brad Pitt, daha önceleri olaylı şekilde boşandığı eşi Angeline Jolie ile geldiği "DiCaprio partileri"ne bu defa, 2022'den bu yana birlikte olduğu kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte katıldı.

PİYANO BAŞINDA ŞARKI SÖYLEDİLER

Gizli partiden sızdırılan bir fotoğrafta, ünlü müzisyen Stevie Wonder'ın, piyano başında Leonardo DiCaprio için 'İyi ki Doğdun' şarkısını çaldığın anlar görüntülendi.

Davetlilerin hep bir ağızdan şarkıyı söylediği anlarda, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti'nin DiCaprio'nun yanağına öpücük kondurması objektiflere yansıdı.

ÜNLÜLER PARTİSİNE AKIN ETTİ

50'nci yaşına özel düzenlediği partide eski yıllara göre daha az çılgınlık yapan DiCaprio'ya birçok ünlü eşlik etti.

İşte o ünlüler...

PARİS HİLTON

KATY PERRY VE ORLANDO BLOOM

SARA SAMPAİO

CARA DELEVİGNE

STEVEN SPİELBERG